SCMP: ошибочное отношение Запада к России может привести к ядерной катастрофе

Конфронтация Запада с Россией может привести к ядерной катастрофе.

Такое мнение выразил обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.

«Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал (писатель Джордж. — RT) Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении», — заявил Пауэр.

В противном случае необходимо полностью изменить политику в отношении России, отметил он.

Ранее в новой стратегии национальной безопасности Германии заявили, что Берлин продолжит предоставлять Североатлантическому альянсу самолёты-носители для ядерного сдерживания в Европе.

Кроме того, Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию крупнейшей угрозой мира и безопасности в Евроатлантическом регионе.