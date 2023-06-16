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Politico: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боёв

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Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боёв.

Об этом рассказала обозреватель Politico Лара Селигман.

Отмечается, что в марте Савельев окончил  двухгодичную программу обучения в США и после возвращения из Штатов был ликвидирован в одном из первых боевых вылетов.

Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ.

Также в Минобороны Дании заявили о готовности приступить к обучению лётчиков ВСУ пилотированию на F-16.

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