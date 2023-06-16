Politico: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боёв
Об этом рассказала обозреватель Politico Лара Селигман.
Отмечается, что в марте Савельев окончил двухгодичную программу обучения в США и после возвращения из Штатов был ликвидирован в одном из первых боевых вылетов.
Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ.
Также в Минобороны Дании заявили о готовности приступить к обучению лётчиков ВСУ пилотированию на F-16.