Politico: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боёв

Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боёв.

Об этом рассказала обозреватель Politico Лара Селигман.

Отмечается, что в марте Савельев окончил двухгодичную программу обучения в США и после возвращения из Штатов был ликвидирован в одном из первых боевых вылетов.

Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 24 тысяч солдат ВСУ.

Также в Минобороны Дании заявили о готовности приступить к обучению лётчиков ВСУ пилотированию на F-16.