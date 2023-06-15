Милли: рано говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16
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Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Преждевременно давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине», — цитирует Милли РИА Новости.
По его словам, «впереди ещё много работы».
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген готов приступить к обучению лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.