Милли: рано говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Преждевременно давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине», — цитирует Милли РИА Новости.

По его словам, «впереди ещё много работы».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген готов приступить к обучению лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.