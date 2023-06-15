Ульянов заявил о проработке визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию прорабатывается, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Данный вопрос находится в стадии проработки. Совместить графики гендиректора агентства и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачёва, который возглавляет российскую межведомственную делегацию, не так уж просто», — цитирует его ТАСС.

Ульянов подчеркнул, что потребуется некоторое время для согласования точной даты и времени встречи на территории России.

Ранее сообщалось, что делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.

Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределитель Запорожской ТЭС, прежде связанный с ЗАЭС, подвергся ударам дронов-камикадзе. Эксперты проверят данную информацию, сообщили в агентстве.