Власти Японии: две баллистические ракеты КНДР упали в районе префектуры Исикава

Власти Японии сообщили, что две, предположительно, баллистические ракеты, запущенные КНДР, упали в водах в районе японской префектуры Исикава.

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