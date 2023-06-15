Власти Японии: две баллистические ракеты КНДР упали в районе префектуры Исикава
Власти Японии сообщили, что две, предположительно, баллистические ракеты, запущенные КНДР, упали в водах в районе японской префектуры Исикава.
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Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минобороны Японии.
Уточняется, что ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии.
Также правительство Японии созвало заседание Совета национальной безопасности.
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