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Власти Японии: две баллистические ракеты КНДР упали в районе префектуры Исикава

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Власти Японии сообщили, что две, предположительно, баллистические ракеты, запущенные КНДР, упали в водах в районе японской префектуры Исикава.
Власти Японии: две баллистические ракеты КНДР упали в районе префектуры Исикава
  • Gettyimages.ru
  • © kentaro

Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Уточняется, что ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии. 

Также правительство Японии созвало заседание Совета национальной безопасности.

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