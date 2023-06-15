Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Премьер Испании Санчес: Европа должна стать архитектором нового международного порядка

Короткая ссылка
Евросоюз должен стать архитектором нового международного порядка, считает глава правительства Испании Педро Санчес.
Премьер Испании Санчес: Европа должна стать архитектором нового международного порядка
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Об этом он сказал, представляя приоритетные задачи испанского председательства в Совете ЕС.

Как пишет ТАСС, Санчес выделил четыре приоритетные задачи Мадрида в ходе председательства в ЕС.

Среди них «реиндустриализация Европы», продвижение экологического перехода, укрепление социальной опоры и укрепление европейского единства.

«Бинарные размышления о силе Китая и США закончились, я считаю, что Европа может и должна стать великим архитектором нового международного порядка», — сказал политик.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить