Премьер Испании Санчес: Европа должна стать архитектором нового международного порядка
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Об этом он сказал, представляя приоритетные задачи испанского председательства в Совете ЕС.
Как пишет ТАСС, Санчес выделил четыре приоритетные задачи Мадрида в ходе председательства в ЕС.
Среди них «реиндустриализация Европы», продвижение экологического перехода, укрепление социальной опоры и укрепление европейского единства.
«Бинарные размышления о силе Китая и США закончились, я считаю, что Европа может и должна стать великим архитектором нового международного порядка», — сказал политик.
В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.