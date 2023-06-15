Премьер Испании Санчес: Европа должна стать архитектором нового международного порядка

Евросоюз должен стать архитектором нового международного порядка, считает глава правительства Испании Педро Санчес.

Об этом он сказал, представляя приоритетные задачи испанского председательства в Совете ЕС.

Как пишет ТАСС, Санчес выделил четыре приоритетные задачи Мадрида в ходе председательства в ЕС.

Среди них «реиндустриализация Европы», продвижение экологического перехода, укрепление социальной опоры и укрепление европейского единства.

«Бинарные размышления о силе Китая и США закончились, я считаю, что Европа может и должна стать великим архитектором нового международного порядка», — сказал политик.

В МИД России утверждают, что представители Запада продвигают неоколониальную концепцию «порядка, основанного на правилах» для идейно-политического прикрытия своих агрессивных шагов.