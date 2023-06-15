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Захарова: Лавров 20 июня примет участие в Совете глав МИД стран ОДКБ в Минске

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров 20 июня примет участие в Совете глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.
Захарова: Лавров 20 июня примет участие в Совете глав МИД стран ОДКБ в Минске
  • РИА Новости

Об этом она сказала на брифинге в рамках ПМЭФ.

Ранее стало известно, что секретари совбезов государств, входящих в ОДКБ, обсудили вызовы и угрозы безопасности в регионе в ходе заседания в Минске.

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