Постпред России Лукашевич: Эстонию на пост председателя ОБСЕ не поддерживают ряд стран
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Эстонию не поддерживаем не только мы. Есть ещё ряд стран, которым она не очень подходит», — констатировал собеседник агентства.
По словам Лукашевича, те страны, которые не поддерживают кандидатуру Эстонии, не говорят об этом открыто.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ОБСЕ грозит распад из-за позиции России и Белоруссии в отношении председательства Эстонии в организации в 2024 году.