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Постпред России Лукашевич: Эстонию на пост председателя ОБСЕ не поддерживают ряд стран

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Эстонию в качестве председателя ОБСЕ, кроме России, не поддерживают ещё несколько стран, заявил российский постоянный представитель при организации Александр Лукашевич.
Постпред России Лукашевич: Эстонию на пост председателя ОБСЕ не поддерживают ряд стран
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Эстонию не поддерживаем не только мы. Есть ещё ряд стран, которым она не очень подходит», — констатировал собеседник агентства.

По словам Лукашевича, те страны, которые не поддерживают кандидатуру Эстонии, не говорят об этом открыто.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ОБСЕ грозит распад из-за позиции России и Белоруссии в отношении председательства Эстонии в организации в 2024 году.

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