Два палестинца получили ранения в ходе израильского рейда на Западном берегу Иордана

Два палестинца получили ранения в ночь на 15 июня в результате израильского рейда в городе Наблус на Западном берегу Иордана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.

«Два палестинца получили ранения, один в очень тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Наблусе.

Ранее шесть человек получили ранения при столкновениях с израильской армией в палестинском городе Рамалла.

Также сообщалось, что более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населённого пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами.