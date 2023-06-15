Два палестинца получили ранения в ходе израильского рейда на Западном берегу Иордана
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.
«Два палестинца получили ранения, один в очень тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Наблусе.
Ранее шесть человек получили ранения при столкновениях с израильской армией в палестинском городе Рамалла.
Также сообщалось, что более 60 человек пострадали в результате столкновений жителей населённого пункта Бурка на Западном берегу с израильскими поселенцами.