Воевавший на Украине финский наёмник оставил перед смертью загадочное послание.

Об этом сообщает обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

Отмечается, что погибший боец в период нахождения на Украине поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — написал наёмник незадолго до гибели.

По словам обозревателя, военный рассказывал о нехватке профессионализма в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что в боях с ВС России в зоне СВО был убит первый финский наёмник.

Также президент России Владимир Путин подтвердил участие польских наёмников в нападении на регионы России.