Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наёмник оставил перед смертью загадочное послание
Об этом сообщает обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.
Отмечается, что погибший боец в период нахождения на Украине поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.
«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — написал наёмник незадолго до гибели.
По словам обозревателя, военный рассказывал о нехватке профессионализма в рядах ВСУ.
Ранее сообщалось, что в боях с ВС России в зоне СВО был убит первый финский наёмник.
Также президент России Владимир Путин подтвердил участие польских наёмников в нападении на регионы России.