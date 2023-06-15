Карчаа сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет увеличена до четырёх человек

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что миссия Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое, до четырёх человек.

Об этом информирует ТАСС.

При этом Карчаа отметил, что не видит практического смысла в расширении миссии.

«Сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности», — сказал он.

Ранее Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня.

Также глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет.