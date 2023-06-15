Карчаа сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет увеличена до четырёх человек
Об этом информирует ТАСС.
При этом Карчаа отметил, что не видит практического смысла в расширении миссии.
«Сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности», — сказал он.
Ранее Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня.
Также глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет.