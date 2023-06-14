Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Евродепутат Кемпа назвала рекомендации ЕП по шпионскому ПО давлением на Польшу и Венгрию

Короткая ссылка
Документ комитета Европарламента PEGA с рекомендациями по регулированию шпионского ПО в Евросоюзе — это попытка оказать давление на Польшу и Венгрию, заявила депутат Европарламента от Польши Беата Кемпа.
Евродепутат Кемпа назвала рекомендации ЕП по шпионскому ПО давлением на Польшу и Венгрию
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Перед комитетом никогда не стояло цели выдвинуть объективные предложения... у Евросоюза нет прав, обязанностей, вытекающих из договоров, цель заключалась в атаке против Польши и Венгрии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Кемпы, у комитета не было доступа к документам с секретной информацией.

Ранее в PISM предложили углубить взаимодействие ЕС и НАТО по борьбе с «российскими киберугрозами».

В Польском институте международных отношений (PISM) призвали также Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчёты о «шпионской деятельности» России на территории государств — членов ЕС. С докладом ознакомился RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить