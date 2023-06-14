Евродепутат Кемпа назвала рекомендации ЕП по шпионскому ПО давлением на Польшу и Венгрию

Документ комитета Европарламента PEGA с рекомендациями по регулированию шпионского ПО в Евросоюзе — это попытка оказать давление на Польшу и Венгрию, заявила депутат Европарламента от Польши Беата Кемпа.

«Перед комитетом никогда не стояло цели выдвинуть объективные предложения... у Евросоюза нет прав, обязанностей, вытекающих из договоров, цель заключалась в атаке против Польши и Венгрии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Кемпы, у комитета не было доступа к документам с секретной информацией.

Ранее в PISM предложили углубить взаимодействие ЕС и НАТО по борьбе с «российскими киберугрозами».

В Польском институте международных отношений (PISM) призвали также Европейскую службу внешних действий регулярно публиковать отчёты о «шпионской деятельности» России на территории государств — членов ЕС. С докладом ознакомился RT.