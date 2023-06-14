Минобороны Польши: армия принимает на вооружение комплекс дистанционной постановки мин

Польская армия принимает на вооружение новый комплекс дистанционного минирования «Баобаб-К».

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Первые 24 машины поступят на вооружение войска польского в более короткое время, чем предусматривает договор. Таковы потребности армии и возможности польской оборонной промышленности», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что польская армия в августе получит первые южнокорейские реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo.