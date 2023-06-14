Во Франции заявили, что хотят убедить Илона Маска построить завод Tesla в стране
- Gettyimages.ru
- © Smith Collection/Gado
«Было бы здорово иметь завод Tesla во Франции, было приложено много усилий и энергии, чтобы убедиться, что это возможно, и это может произойти», — цитирует его телеканал CNBC.
Уточняется, что таким образом Париж хочет укрепить позиции в качестве основного производителя электромобилей в Европе.
В апреле Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта.