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Во Франции заявили, что хотят убедить Илона Маска построить завод Tesla в стране

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Министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро заявил, что попробует уговорить американского предпринимателя Илона Маска построить во Франции завод Tesla.
Во Франции заявили, что хотят убедить Илона Маска построить завод Tesla в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Smith Collection/Gado

«Было бы здорово иметь завод Tesla во Франции, было приложено много усилий и энергии, чтобы убедиться, что это возможно, и это может произойти», — цитирует его телеканал CNBC.

Уточняется, что таким образом Париж хочет укрепить позиции в качестве основного производителя электромобилей в Европе.

В апреле Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта.

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