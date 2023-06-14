МИД Венгрии: конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и «глубокое присутствие» США.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и «глубокое присутствие» США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что, если страны Запада желают прекратить конфликт на Украине с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники.