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МИД Венгрии: конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

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Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и «глубокое присутствие» США.
МИД Венгрии: конфликт на Украине не закончится в ближайшее время
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и «глубокое присутствие» США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что, если страны Запада желают прекратить конфликт на Украине с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники.

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