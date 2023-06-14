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МИД: вопрос с доступом к журналисту Гершковичу решат с учётом общей ситуации в отношениях

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Россия всесторонне рассмотрит запрос о консульском доступе США к задержанному журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу в случае получения такого запроса.
МИД: вопрос с доступом к журналисту Гершковичу решат с учётом общей ситуации в отношениях
  • РИА Новости

Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учётом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений», — заявила Захарова.

Она отметила, что «когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита к Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен».

23 мая Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Эвану Гершковичу по делу о шпионаже против России.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

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