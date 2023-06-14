Гаврилов: США знали о планах Киева подорвать Каховскую ГЭС, но не предотвратили этого
- AFP
Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Американцы знали об этом. Но ничего не сделали, чтобы предотвратить катастрофу», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.
По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.