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Гаврилов: США знали о планах Киева подорвать Каховскую ГЭС, но не предотвратили этого

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США знали о планах ВСУ подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции, но ничего не сделали для предотвращения катастрофы.
Гаврилов: США знали о планах Киева подорвать Каховскую ГЭС, но не предотвратили этого
  • AFP

Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Американцы знали об этом. Но ничего не сделали, чтобы предотвратить катастрофу», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.

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