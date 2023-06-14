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Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали Ассими Гойтой.
Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях», — говорится в сообщении.

Стороны в ходе переговоров также уделили внимание вопросу поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и топлива.

Гойта поблагодарил Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности в Мали.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.

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