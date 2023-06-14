Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали Ассими Гойтой.

Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях», — говорится в сообщении.

Стороны в ходе переговоров также уделили внимание вопросу поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и топлива.

Гойта поблагодарил Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности в Мали.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.