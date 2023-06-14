Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщили в Кремле.
«Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях», — говорится в сообщении.
Стороны в ходе переговоров также уделили внимание вопросу поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и топлива.
Гойта поблагодарил Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности в Мали.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.