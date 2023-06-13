Постпредство: накачка Украины оружием делает возможным преступления, как на Каховской ГЭС

Бесконтрольная накачка Украины западным оружием делает возможным преступления, подобные разрушению дамбы Каховской ГЭС.

Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

Отмечается, что вопрос, который вообще не поднимался в Европарламенте — с помощью какого оружия Киев может совершать диверсии против критически важной гражданской инфраструктуры.

«Мы готовы восполнить этот пробел: именно бесконтрольная накачка Украины западным вооружением, в том числе поставляемым странами — членами ЕС, делает возможным совершение подобных преступлений», — сказано в комментарии.

В российском постпредстве также отметили, что ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.