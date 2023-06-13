Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Постпредство: накачка Украины оружием делает возможным преступления, как на Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Бесконтрольная накачка Украины западным оружием делает возможным преступления, подобные разрушению дамбы Каховской ГЭС.

Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

Отмечается, что вопрос, который вообще не поднимался в Европарламенте — с помощью какого оружия Киев может совершать диверсии против критически важной гражданской инфраструктуры.

«Мы готовы восполнить этот пробел: именно бесконтрольная накачка Украины западным вооружением, в том числе поставляемым странами — членами ЕС, делает возможным совершение подобных преступлений», — сказано в комментарии.

В российском постпредстве также отметили, что ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить