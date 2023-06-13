Пентагон: США получают от Украины сведения о потерях техники

США получают от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывают это при планировании помощи.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Разумеется, одна из тем, которые мы обсуждаем с украинцами, — это потеря боевых возможностей на поле боя, всё, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.