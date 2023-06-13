Гросси заявил, что не видит признаков перемещения военной техники России на ЗАЭС
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«Сейчас мы таких признаков не наблюдаем, но этого нельзя исключать», — цитирует его ТАСС.
Гросси добавил, что в ходе поездки на станцию намерен прояснить ситуацию.
Он также заявил, что непосредственной угрозы для Запорожской АЭС сейчас нет, но отметил, что начавшееся украинское контрнаступление в целом негативно сказывается на безопасности объекта.
Ранее Гросси заявил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.