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Гросси заявил, что не видит признаков перемещения военной техники России на ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки в Киев сообщил, что не видит признаков, говорящих о перемещении Россией тяжёлой военной техники на ЗАЭС. Об этом пишет Reuters.
Гросси заявил, что не видит признаков перемещения военной техники России на ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

«Сейчас мы таких признаков не наблюдаем, но этого нельзя исключать», — цитирует его ТАСС.

Гросси добавил, что в ходе поездки на станцию намерен прояснить ситуацию.

Он также заявил, что непосредственной угрозы для Запорожской АЭС сейчас нет, но отметил, что начавшееся украинское контрнаступление в целом негативно сказывается на безопасности объекта.

Ранее Гросси заявил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

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