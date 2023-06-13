Глава МИД Венесуэлы поздравил россиян с Днём России

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поздравил россиян с Днём России от имени венесуэльского правительства и народа.

«От имени правительства и народа Венесуэлы поздравляем с Днём России», — приводит РИА Новости сообщение Хиля в Twitter.

Он отметил, что в Венесуэле чтят историческое наследие России и подтверждают приверженность совместной работе по укреплению многополярного мира.

Российские космонавты на МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днём России.

Они отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем Отечества.