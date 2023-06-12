Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Джо Байдена на военной базе в Северной Каролине
Отрывок её заявления в эфире телеканала опубликован на YouTube.
Отмечается, что Панахи предложила телезрителям взглянуть на «лидера свободного мира». Позже она обратила внимание на то, что Байден выглядит «сбитым с толку и дезориентированным».
«К сожалению, всё прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда», — приводит слова ведущей РИА Новости.
При этом, когда Байден начал говорить, по словам ведущей, «стало ненамного лучше».
Ранее конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности.
В апреле Байден заявил, что находится в расцвете сил.