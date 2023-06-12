Ведущая Sky News Панахи высмеяла поведение Джо Байдена на военной базе в Северной Каролине

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи иронично прокомментировала визит президента США Джо Байдена на военную базу в Северной Каролине.

Отрывок её заявления в эфире телеканала опубликован на YouTube.

Отмечается, что Панахи предложила телезрителям взглянуть на «лидера свободного мира». Позже она обратила внимание на то, что Байден выглядит «сбитым с толку и дезориентированным».

«К сожалению, всё прошло не очень хорошо… Президент десять секунд смотрит в никуда», — приводит слова ведущей РИА Новости.

При этом, когда Байден начал говорить, по словам ведущей, «стало ненамного лучше».

Ранее конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности.

В апреле Байден заявил, что находится в расцвете сил.