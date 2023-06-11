В Черногории завершилось голосование на выборах в парламент страны (скупщину). Избирательные участки закрылись.

Об этом информирует Государственная избирательная комиссия Черногории.

Голосование проходило с 07:00 до 20:00 по местному времени (8:00 — 21:00 мск).

Избирательный ценз для вхождения в состав скупщины — 3%.

На места в 81-местном однопалатном законодательном собрании претендуют 15 партий и блоков. Крупнейшие среди них — коалиция «Вместе! За будущее, которое тебе принадлежит», «Европа сейчас!» и «Алекса и Дритан — Храбро считаем!».