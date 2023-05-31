Макрон заявил, что хотел бы совместно с Шольцем встретиться с лидерами Косова и Сербии
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«Я бы хотел, чтобы завтра в рамках саммита Европейского политического сообщества вместе с канцлером Шольцем мы бы могли встретиться с президентом Сербии и премьером Косова», — цитирует его РИА Новости.
Макрон подчеркнул, что в Приштине решили «не уважать» достигнутое при посредничестве Евросоюза соглашение. Он добавил, что в Париже ясно дали понять властям Косова, что выборы были бы ошибкой.
Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
В Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов.
Премьер-министр Косова Альбин Курти позже сообщил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем.