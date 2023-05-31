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Макрон заявил, что хотел бы совместно с Шольцем встретиться с лидерами Косова и Сербии

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем встретиться с лидерами Косова и Сербии.
Макрон заявил, что хотел бы совместно с Шольцем встретиться с лидерами Косова и Сербии
  • AP
  • © Thomas Kienzle

«Я бы хотел, чтобы завтра в рамках саммита Европейского политического сообщества вместе с канцлером Шольцем мы бы могли встретиться с президентом Сербии и премьером Косова», — цитирует его РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что в Приштине решили «не уважать» достигнутое при посредничестве Евросоюза соглашение. Он добавил, что в Париже ясно дали понять властям Косова, что выборы были бы ошибкой.

Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

Глава государства выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

В Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации в Косове.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов.

Премьер-министр Косова Альбин Курти позже сообщил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем.

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