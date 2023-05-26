Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке

Короткая ссылка
Финский бригадный генерал Сами Нурми завил, что выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций негативно скажется на уровне доверия между странами.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что всё происходит по договорённости», — сказал Нурми.

По его словам, в случае выхода Москвы из соглашения страны-соседи «отдалятся друг от друга ещё сильнее».

Нурми также отметил, что Финляндии «необходимо каким-то образом найти общий язык» с Россией в будущем.

Ранее Москва уведомила Хельсинки о выходе из соглашения о военных инспекциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить