Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке
Об этом пишет Helsingin Sanomat.
«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что всё происходит по договорённости», — сказал Нурми.
По его словам, в случае выхода Москвы из соглашения страны-соседи «отдалятся друг от друга ещё сильнее».
Нурми также отметил, что Финляндии «необходимо каким-то образом найти общий язык» с Россией в будущем.
Ранее Москва уведомила Хельсинки о выходе из соглашения о военных инспекциях.