Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о визитах по военной оценке

Финский бригадный генерал Сами Нурми завил, что выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций негативно скажется на уровне доверия между странами.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что всё происходит по договорённости», — сказал Нурми.

По его словам, в случае выхода Москвы из соглашения страны-соседи «отдалятся друг от друга ещё сильнее».

Нурми также отметил, что Финляндии «необходимо каким-то образом найти общий язык» с Россией в будущем.

Ранее Москва уведомила Хельсинки о выходе из соглашения о военных инспекциях.