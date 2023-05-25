Экс-советник Пентагона заявил, что США не оставили России выбора в вопросе Украины

Вашингтон не оставил Москве выбора по украинскому вопросу, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор отметил, что Соединённым Штатам свойственна привычка не учитывать чьи-то интересы. По его словам, в Вашингтоне зачастую реализовывают внешнюю политику даже не до конца понимая своих интересов.

«В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Макгрегора, сложившейся ситуации можно было избежать, если бы в Вашингтоне надавили на Киев с целью прекращения притеснений русскоязычного населения.

24 февраля Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.