В США назвали якобы связанную с КНР компанию причастной к кибератакам
«Партнёры из частного сектора определили, что действия Volt Typhoon повлияли на сети в секторах, критических с точки зрения инфраструктуры», — приводит сообщение РИА Новости.
По версии агентства, компания связана с Китаем и получает господдержку.
В Microsoft заявили, что раскрыли якобы тайную злонамеренную активность со стороны Volt Typhoon с целью получения доступа к учётным данным.
В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.
В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.