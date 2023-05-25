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В США назвали якобы связанную с КНР компанию причастной к кибератакам

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Агентство США по кибербезопасности и инфраструктуре назвало компанию Volt Typhoon, якобы связанную с КНР, причастной к кибератакам на критическую инфраструктуру.

«Партнёры из частного сектора определили, что действия Volt Typhoon повлияли на сети в секторах, критических с точки зрения инфраструктуры», — приводит сообщение РИА Новости.

По версии агентства, компания связана с Китаем и получает господдержку.

В Microsoft заявили, что раскрыли якобы тайную злонамеренную активность со стороны Volt Typhoon с целью получения доступа к учётным данным.

В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.

В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.

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