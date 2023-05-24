Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая укреплять взаимодействие со странами Евразии
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По его словам, в рамках визита в Россию в марте с российским лидером Владимиром Путиным были достигнуты новые договорённости о сотрудничестве по сопряжению инициативы «Один пояс — один путь» с ЕАЭС.
«(КНР. — RT) готова к объединению усилий и укреплению взаимодействия в интересах новых перспектив сотрудничества на Евразийском континенте», — отметил Си Цзиньпин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что ЕАЭС развивает интеграцию не в целях конфронтации, а для создания безопасного пространства.
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность создания института бизнес-омбудсмена в рамках ЕАЭС.
По его словам, защита интересов бизнеса, а также его поддержка со стороны властей представляет собой приоритетную задачу во всех странах ЕАЭС.