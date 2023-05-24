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Путин пообещал, что ЕАЭС в перспективе придёт к созданию чипов в 0,7 нанометра

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Российский лидер Владимир Путин в ходе Евразийского экономического форума пообещал, что ЕАЭС в перспективе придёт к созданию чипов в 0,7 нанометра.
Путин пообещал, что ЕАЭС в перспективе придёт к созданию чипов в 0,7 нанометра
  • © photo.roscongress.org

В ходе своего выступления на форуме белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что во время встреч с Путиным часто обсуждает вопросы развития микроэлектроники, вспомнив о чипах в 0,7 нанометра.

«Пока нет у нас, но подойдём к этому», — сказал президент России.

21 мая сообщалось, что государственная канцелярия по киберпространству Китая ввела запрет на покупку продукции американского производителя чипов Micron Technology национальными операторами критической информационной инфраструктуры страны.

Как заявили в китайском ведомстве, проверка показала, что продукция компании представляет угрозу национальной кибербезопасности Китая.

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