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Песков заявил, что Польша является враждебным для России государством

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша является враждебным для России государством.
Песков заявил, что Польша является враждебным для России государством
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» с заявлением Пескова опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

Он отметил, что не стал бы называть Польшу просто недружественной страной. 

«Польша — это враждебное для нас государство», — сказал Песков. 

Ранее бывший заместитель обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.

Песков, комментируя это заявление, отметил, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии.

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