Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша является враждебным для России государством.

Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» с заявлением Пескова опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

Он отметил, что не стал бы называть Польшу просто недружественной страной.

«Польша — это враждебное для нас государство», — сказал Песков.

Ранее бывший заместитель обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.

Песков, комментируя это заявление, отметил, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии.