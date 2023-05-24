Евродепутат Бек: ЕС и Германия не допустят расследования ЧП на «Северных потоках»
«Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы» — сказал Бек в интервью газете «Известия».
Он отметил, что у немецкого руководства мало автономии, оно имеет обязательство перед США, а также ограничено в действиях со стороны НАТО и ЕС.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.