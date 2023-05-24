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Посол в США: Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России

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Мали надеется на получение долгосрочной военной помощи с российской стороны, заявил посол африканской страны в США Секу Берте.

«Мы надеемся на это», — приводит РИА Новости ответ Берте на вопрос, рассчитывает ли Мали на то, что Россия останется стабильным партнером для долгосрочного предоставления военной помощи.

Он отметил, что в Мали присутствует проблема терроризма, унесшая много жизней.

Посол добавил, что Россия помогает стране в поставках военного оборудования.

Также Берте заявил, что Мали надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений.

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