Посол в США: Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России
«Мы надеемся на это», — приводит РИА Новости ответ Берте на вопрос, рассчитывает ли Мали на то, что Россия останется стабильным партнером для долгосрочного предоставления военной помощи.
Он отметил, что в Мали присутствует проблема терроризма, унесшая много жизней.
Посол добавил, что Россия помогает стране в поставках военного оборудования.
Также Берте заявил, что Мали надеется, что из России в текущем году будет поставлен достаточный объём удобрений.