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Глава Минобороны ФРГ Писториус раскритиковал Венгрию за блокировку транша Украине

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал позицию Венгрии о блокировке транша Украине из Европейского фонда мира.
Глава Минобороны ФРГ Писториус раскритиковал Венгрию за блокировку транша Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Я в некоторой степени разочарован и сбит с толку в связи с позицией наших венгерских друзей на вчерашней встрече глав МИД — блокировкой повышения  по причинам, которые я не разделяю и не должен разделять», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что в новых антироссийских санкциях сомневается не только Венгрия.

При этом он пообещал решить проблему с блокированием нового транша на оружие для Украины.

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