Глава Минобороны ФРГ Писториус раскритиковал Венгрию за блокировку транша Украине
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«Я в некоторой степени разочарован и сбит с толку в связи с позицией наших венгерских друзей на вчерашней встрече глав МИД — блокировкой повышения по причинам, которые я не разделяю и не должен разделять», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что в новых антироссийских санкциях сомневается не только Венгрия.
При этом он пообещал решить проблему с блокированием нового транша на оружие для Украины.