Глава Минобороны ФРГ Писториус раскритиковал Венгрию за блокировку транша Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал позицию Венгрии о блокировке транша Украине из Европейского фонда мира.

«Я в некоторой степени разочарован и сбит с толку в связи с позицией наших венгерских друзей на вчерашней встрече глав МИД — блокировкой повышения по причинам, которые я не разделяю и не должен разделять», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что в новых антироссийских санкциях сомневается не только Венгрия.

При этом он пообещал решить проблему с блокированием нового транша на оружие для Украины.