МО: Нидерландам нужен «зелёный свет» от США для начала обучения лётчиков ВСУ на F-16
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Как отметила Оллонгрен, Амстердам намерен начать обучение лётчиков ВСУ как можно скорее.
«Но нам нужен «зелёный свет» от Вашингтона», — цитирует её РИА Новости.
Министр добавила, что Нидерланды координируют свои действия относительно подготовки лётчиков с Бельгией, Данией и Великобританией.
Ранее газета Politico писала, что Нидерланды могут стать первой страной, которая отправит на Украину истребители F-16.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.