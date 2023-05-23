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МО: Нидерландам нужен «зелёный свет» от США для начала обучения лётчиков ВСУ на F-16

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Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды ждут «зелёный свет» от Соединённых Штатов, чтобы начать обучение украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16.
МО: Нидерландам нужен «зелёный свет» от США для начала обучения лётчиков ВСУ на F-16
  • Gettyimages.ru

Как отметила Оллонгрен, Амстердам намерен начать обучение лётчиков ВСУ как можно скорее.

«Но нам нужен «зелёный свет» от Вашингтона», — цитирует её РИА Новости.

Министр добавила, что Нидерланды координируют свои действия относительно подготовки лётчиков с Бельгией, Данией и Великобританией.

Ранее газета Politico писала, что Нидерланды могут стать первой страной, которая отправит на Украину истребители F-16.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.

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