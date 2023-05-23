Власти Швеции заявили, что не рассматривают возможность передачи ВСУ истребителей Gripen

Правительство Швеции поддерживает передачу Украине истребителей, но не рассматривает возможность поставки Киеву Gripen.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон по прибытии на встречу с коллегами в Брюссель.

«Речь идёт о том, что мы должны защищать собственную территорию, и имеющиеся у нас Gripen нужны нам для защиты Швеции», — цитирует его ТАСС.

При этом Йонсон отметил, что у властей Швеции «нет возражений» против поставок Украине истребителей F-16.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность поставки Вооружённым силам Украины истребителей Gripen.

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.