RMF FM: неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше

Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома.

Инцидент произошёл в деревне Раков Великопольского воеводства.

«Он нанёс серьёзные повреждения крыше, пробил её и упал внутрь», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.