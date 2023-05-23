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RMF FM: неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше

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Неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше.
RMF FM: неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше
  • AP
  • © Alastair Grant

Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома.

Инцидент произошёл в деревне Раков Великопольского воеводства.

«Он нанёс серьёзные повреждения крыше, пробил её и упал внутрь», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.

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