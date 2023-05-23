RMF FM: неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в Польше
- AP
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Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на владельца дома.
Инцидент произошёл в деревне Раков Великопольского воеводства.
«Он нанёс серьёзные повреждения крыше, пробил её и упал внутрь», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.
Глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.