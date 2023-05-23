Адмирал Гилдей: дефолт может привести к катастрофическим последствиям для ВС США

Возможное объявление дефолта по федеральному долгу США приведёт к катастрофическим последствиям для американской армии, заявил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

«Разумеется, это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране», — приводит ТАСС слова Гилдея на мероприятии Совета по международным отношениям.

Он отметил, что США раньше не были в ситуации отсутствия стабильности в отношении потолка государственного долга.

По его словам, прогнозировать что-либо в данной ситуации сложно.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что сокращение расходов на оборону не входит в повестку переговоров властей и конгресса США по вопросу госдолга страны.