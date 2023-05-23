Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ

США предоставляют недостоверные данные по своим стратегическим наступательным вооружениям, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то всё это носит лицемерный характер. Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны либо условны», — сказал Рябков.

По его словам, недавно опубликованные данные Госдепа по СНВ США вводят в заблуждение.

Он добавил, что данные по арсеналам Великобритании и Франции невозможно проверить и они носят декларативный характер.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

На прошлой неделе сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ.