Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ
«Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то всё это носит лицемерный характер. Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны либо условны», — сказал Рябков.
По его словам, недавно опубликованные данные Госдепа по СНВ США вводят в заблуждение.
Он добавил, что данные по арсеналам Великобритании и Франции невозможно проверить и они носят декларативный характер.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
На прошлой неделе сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ.