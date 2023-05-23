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Посольство России посоветовало эксперту из Швеции и Украине не повторять битву при Нарве

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Посольство России в Стокгольме отреагировало на слова шведского эксперта о том, что Украине следует использовать против России тактику короля Швеции Карла XII, применённую им в битве при Нарве.

Отмечается, что речь идёт о статье экономиста Нильса Бильдта «Украина может поучиться у Карла XII».

По мнению Бильдта, Украина может взять за основу тактику шведского короля в битве при Нарве против России.

«Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой», — говорится в комментарии российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что шведская армия выиграла битву, но проиграла войну.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что поставки Вооружённым силам Украины истребителей F-16 приведут к эскалации украинского конфликта.

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