Госдеп: США чётко донесли до Украины, что не поощряют удары по целям внутри границ России

Соединённые Штаты чётко донесли до Украины, что не поощряют удары по целям внутри российских границ. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы очень чётко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не устанавливали для Украины никаких ограничений касательно использования американского оружия для ударов по Крыму.

Позднее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал безответственными заявления США об ударах по Крыму.