Орбан: Венгрия будет покупать СПГ у Катара
- РИА Новости
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«За последний год мы поняли, что Катар является ключевой страной для Европы. Благодаря поступавшему оттуда СПГ была замещена значительная часть российского газа, которого недоставало европейской экономике», — цитирует его ТАСС.
По его словам, стороны договорились о развитии инфраструктуры, сотрудничестве в сфере коммуникаций и в сельском хозяйстве.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.