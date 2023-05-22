Орбан: Венгрия будет покупать СПГ у Катара

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран после встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Будапешт будет покупать сжиженный природный газ у Катара, который уже поставляет своё топливо в Европу.

«За последний год мы поняли, что Катар является ключевой страной для Европы. Благодаря поступавшему оттуда СПГ была замещена значительная часть российского газа, которого недоставало европейской экономике», — цитирует его ТАСС.

По его словам, стороны договорились о развитии инфраструктуры, сотрудничестве в сфере коммуникаций и в сельском хозяйстве.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, в каком случае в Европе может начаться борьба за СПГ.