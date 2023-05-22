Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что события прошедшей недели говорят о провале Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Бахмут пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

По словам Хинкла, весеннее наступление Киева так и не началось, а Украина потеряла «ошеломляющее» количество людей.

«Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины», — добавил журналист.

Ранее Джексон Хинкл осудил финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, в связи с положением ветеранов в Соединённых Штатах.

Также он заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, где поддерживают киевский режим.