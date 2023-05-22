Американский журналист Хинкл: события прошедшей недели говорят о провале Украины
Об этом он написал в Twitter.
«Бахмут пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
По словам Хинкла, весеннее наступление Киева так и не началось, а Украина потеряла «ошеломляющее» количество людей.
«Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины», — добавил журналист.
Ранее Джексон Хинкл осудил финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, в связи с положением ветеранов в Соединённых Штатах.
Также он заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, где поддерживают киевский режим.