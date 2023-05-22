Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Американский журналист Хинкл: события прошедшей недели говорят о провале Украины

Короткая ссылка
Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что события прошедшей недели говорят о провале Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Бахмут пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

По словам Хинкла, весеннее наступление Киева так и не началось, а Украина потеряла «ошеломляющее» количество людей.

«Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе. Плохая неделя для подкаблучников Украины», — добавил журналист.

Ранее Джексон Хинкл осудил финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, в связи с положением ветеранов в Соединённых Штатах.

Также он заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, где поддерживают киевский режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить