Newsweek: попытки Байдена открыть зонт под дождём в Японии попали на видео

Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он открывает зонт после прилёта в Японию на саммит G7, попало в сеть.

Об этом пишет издание Newsweek.

На кадрах Байден спустился по трапу самолёта, поприветствовал представителей японской стороны и начал с ними общение, открыв зонт спустя время.

Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.