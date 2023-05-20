Newsweek: попытки Байдена открыть зонт под дождём в Японии попали на видео
Об этом пишет издание Newsweek.
На кадрах Байден спустился по трапу самолёта, поприветствовал представителей японской стороны и начал с ними общение, открыв зонт спустя время.
Ранее Байден во время интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не дать выиграть следующие выборы в Соединённых Штатах бывшему президенту Бараку Обаме.
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.