Королевский объединённый институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) заявил, что российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьёзные проблемы для Украины.

Информация об этом опубликована на сайте RUSI.

«Российская тактика меняется по мере извлечения уроков из военных неудач в войне на Украине», — говорится в публикации.

В докладе отмечается, что у российской армии получилось нейтрализовать угрозу от ракет HARM с радиолокационным наведением и улучшить свои танки.

Также авторы исследования заявили, что Россия усовершенствовала характеристики своей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее китайская газета Global Times заявила, что Запад готовится к переговорам, осознавая, что Украина не добьётся победы.

Кроме того, ливанская газета Al Binaa выразила мнение, что стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ.