G7 обеспокоена готовностью России к ядерным испытаниям и призывает к соблюдению моратория
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на совместное заявление по ядерному разоружению «группы семи», принятое во время саммита в Хиросиме.
«Мы привержены соблюдению глобальной нормы против ядерных испытаний до тех пор, пока она не станет юридически обязывающей», — говорится в тексте заявления.
По словам лидеров G7, все ядерные державы должны «последовать примеру США, Великобритании и Франции», предоставив данные о своих ядерных арсеналах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все.
Также представитель российского МИД Мария Захарова назвала цинизмом заявленную на G7 в Хиросиме тему «ядерной угрозы» России.