G7 обеспокоена готовностью России к ядерным испытаниям и призывает к соблюдению моратория

Страны G7 выразили обеспокоенность «заявлением России о готовности к проведению ядерного испытания» и призывают все страны соблюдать мораторий на такие тесты.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на совместное заявление по ядерному разоружению «группы семи», принятое во время саммита в Хиросиме.

«Мы привержены соблюдению глобальной нормы против ядерных испытаний до тех пор, пока она не станет юридически обязывающей», — говорится в тексте заявления.

По словам лидеров G7, все ядерные державы должны «последовать примеру США, Великобритании и Франции», предоставив данные о своих ядерных арсеналах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моратория на испытание ядерного оружия в настоящее время придерживаются все.

Также представитель российского МИД Мария Захарова назвала цинизмом заявленную на G7 в Хиросиме тему «ядерной угрозы» России.