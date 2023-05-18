Рогов: Соединённым Штатам нужен постоянный конфликт на Украине
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«США заинтересованы в сохранении военного конфликта на постукраинском пространстве в любом формате: тлеющем, ещё лучше в постоянно горящем, но на это у режима Зеленского не хватит ресурсов», — сказал он РИА Новости.
Он отметил, что американскими аналитиками разработаны несколько сценариев развития ситуации на Украине.
«Один из них — контрнаступление, риск которого никуда не делся, но вероятность его успеха с каждым днём снижается», — указал Рогов.
Ещё одним сценарием он назвал накачку постукраинского пространства максимумом видов вооружений для обострения ситуации.
Рогов сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области.