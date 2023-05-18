Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов: Соединённым Штатам нужен постоянный конфликт на Украине

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Соединённым Штатам нужен постоянный конфликт на Украине.
Рогов: Соединённым Штатам нужен постоянный конфликт на Украине
  • AP
  • © Libkos

«США заинтересованы в сохранении военного конфликта на постукраинском пространстве в любом формате: тлеющем, ещё лучше в постоянно горящем, но на это у режима Зеленского не хватит ресурсов», — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что американскими аналитиками разработаны несколько сценариев развития ситуации на Украине.

«Один из них — контрнаступление, риск которого никуда не делся, но вероятность его успеха с каждым днём снижается», — указал Рогов.

Ещё одним сценарием он назвал накачку постукраинского пространства максимумом видов вооружений для обострения ситуации.

Рогов сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить