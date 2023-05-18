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МИД: требование Прагой платы за аренду бесплатных участков напоминает вымогательство

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Требование Чехии платить за аренду земельных участков посольства России в Праге напоминает вымогательство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: требование Прагой платы за аренду бесплатных участков напоминает вымогательство
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Требование чешскими властями платы за аренду, да ещё задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, российская сторона не раз предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости.

Она отметила, что Москва предпримет меры, в том числе с использованием правовых механизмов.

Как пишет ТАСС, чешский премьер-министр Петр Фиала ранее заявил, что Прага потребует от Москвы заплатить за аренду земельных участков в Чехии, которые находятся в пользовании посольства России. При этом министр иностранных дел республики уточнил, что Чехия потребует от Москвы оплатить аренду за предыдущие три года. 

До этого власти Чехии отменили девять постановлений властей социалистической Чехословакии о безвозмездной передаче СССР недвижимости для использования дипломатами.

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