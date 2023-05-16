РИА Новости: переговоры России и Турции могут стать последней надеждой для зерновой сделки

Переговоры России и Турции на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки) зашли в тупик», — рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров на высшем уровне, если до 18 мая не получится добиться прогресса.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что контакты между сторонами относительно дальнейшей судьбы «Черноморской инициативы» продолжаются.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.