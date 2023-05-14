Глава МИД ФРГ Бербок назвала использование одних наушников знаком близкой дружбы с Кулебой
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Её слова приводит Bild.
Как рассказала Бербок, она и Кулеба использовали одну гарнитуру, слушая выступление украинского лидера Владимира Зеленского.
«Вот насколько тесная между нами дружба», — подчеркнула она.
14 мая Зеленский прибыл в столицу Германии.
Позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции в Берлине.
Также у Зеленского состоялась встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.