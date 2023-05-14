Глава МИД ФРГ Бербок назвала использование одних наушников знаком близкой дружбы с Кулебой

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала тот факт, что они с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой используют один наушник, демонстрацией близкой дружбы.

Её слова приводит Bild.

Как рассказала Бербок, она и Кулеба использовали одну гарнитуру, слушая выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

«Вот насколько тесная между нами дружба», — подчеркнула она.

14 мая Зеленский прибыл в столицу Германии.

Позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции в Берлине.

Также у Зеленского состоялась встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.